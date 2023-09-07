В Назрановском районе Ингушетии провели рейды по объектам торговли и питания

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отделы ГА и ЖКХ администрации Назрановского района провели выездные мероприятия по точкам быстрого питания, продуктовым и хозяйственным магазинам.

Как сообщили в администрации района, среди основной запрашиваемой документации у предпринимателей — разрешение на строительство, документы на земельный участок, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

В числе выявленных точек без документов были те, кто начал свою предпринимательскую деятельность недавно. В настоящее время они приводят документацию в порядок. Но в ходе рейда были выявлены и те, кто предпринимательством занимается не первый год без соответствующих документов. Отмечается, что по ним администрация района будет принимать необходимые меры.