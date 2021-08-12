В Назрановском районе Ингушетии провели рейды по предупреждению распространения Covid-19

В ходе выездных мероприятий проверяли использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и в организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима, соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 м). За нарушения предусмотрены штрафы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в ходе рейдовых мероприятий выявлено 24 нарушения, по ним составлены протоколы по административному правонарушению по статье 20.6.1 Ко АП РФ. Данная работа продолжается.