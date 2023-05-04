Рейд

В Назрановском районе Ингушетии провели рейды по торговым точкам

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В Назрановском районе, в сельском поселении Сурхахи, провели рейды по торговым точкам и пунктам реализации продовольствия на предмет наличия правоустанавливающих документов.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района Рамазан Бузуртанов, заместители главы села и участковый уполномоченный.

Как отметили в администрации района, у большинства владельцев магазинов сельского поселения Сурхахи правоустанавливающих документов на осуществление торговли в точках, где проводится предпринимательская деятельность, не оказалось.

Рабочая группа объяснила, какие меры наказания ждут нарушителей, если они не приведут документы в порядок.

Сообщается, что подобные рейды будут осуществляться и в других сельских поселениях Назрановского района.

 

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