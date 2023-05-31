В Назрановском районе Ингушетии провели рейды по торговым точкам
В сельском поселении Сурхахи сотрудники администрации Назрановского района проверили 10 торговых объектов.
Участники рейда особое внимание уделяли наличию у предпринимателей правоустанавливающих документов. Отмечается, что большинство торговцев не смогли представить нужную документацию в полном объёме.
Сотрудники районной администрации проинформировали представителей торговых точек о том, что если в ближайшее время они не приведут в порядок правоустанавливающие документы, то им грозит штраф.