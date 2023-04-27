В Назрановском районе Ингушетии провели семинар по вопросу отбора объектов благоустройства

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В первой школе сельского поселения Сурхахи сотрудники отдела градостроительства и ЖКХ администрации Назрановского района провели семинар по вопросу отбора объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

Ученикам 9-11 классов рассказали о важности благоустройства, о территориях, выставленных на голосование в этом году.

Как сообщили в администрации Назрановского района, также каждому желающему на практике было показано и объяснено пошагово, как оставить свой голос.

 

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