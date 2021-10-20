Выставка

В Назрановском районе Ингушетии провели выставку рисунков на тему «Осенний пейзаж»

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В Доме культуры сельского поселения Сурхахи была проведена выставка рисунков на тему «Осенний пейзаж».

Как рассказали газете «Ингушетия» организаторы выставки, осень — самая красивая и живописная пора года. С приходом осени все меняется, словно художник разукрашивает природу всей гаммой красок, именно поэтому и было выбрано это время года для проведения выставки.

Цель мероприятия — воспитание любви и бережного отношения к природе, расширение познавательного интереса у молодёжи, развитие творческих способностей. Авторы рисунков старались, выбирали разные способы изображения осени и краски.

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