В Назрановском районе Ингушетии проводят мероприятия к осеннему призыву в армию

Дауд Хашагульгов провел беседу с главой села и сотрудниками местной администрации по вопросу вручения повесток лицам, подлежащим осеннему призыву на срочную службу в армию.

«В последнее время в средствах массовой информации много фейков, вводящих людей в заблуждение. До населения нужно доводить только достоверную информацию о призыве», — отметили в администрации Назрановского района.