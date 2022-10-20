Совещание

В Назрановском районе Ингушетии проводят мероприятия к осеннему призыву в армию

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Начальник управления спорта и физической культуры Назрановского района по поручению главы муниципального образования Мусы Муталиева провёл выездное совещание в сельском поселении Долаково, посвящённое осенней призывной кампании.

Дауд Хашагульгов провел беседу с главой села и сотрудниками местной администрации по вопросу вручения повесток лицам, подлежащим осеннему призыву на срочную службу в армию.

«В последнее время в средствах массовой информации много фейков, вводящих людей в заблуждение. До населения нужно доводить только достоверную информацию о призыве», — отметили в администрации Назрановского района.

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