В Назрановском районе Ингушетии рассмотрели вопросы, связанные с призывом в армию
В администрации Назрановского района прошло расширенное совещание, посвященное весенней призывной кампании и гражданам, уклоняющимся от призыва в армию.
Среди проблемных вопросов особо выделили слабое оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом, а также уклонение призывников от службы в армии.
Как сообщили в администрации района, на совещании присутствовали главы сельских поселений и работники военно-учётных столов сёл.
На мероприятии были определены задачи по решению вышеуказанных проблем. Напомним, за уклонение от призыва на военную службу предусмотрена уголовная ответственность.