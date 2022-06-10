В Назрановском районе Ингушетии рассмотрели вопросы, связанные с призывом в армию

В администрации Назрановского района прошло расширенное совещание, посвященное весенней призывной кампании и гражданам, уклоняющимся от призыва в армию.

Среди проблемных вопросов особо выделили слабое оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом, а также уклонение призывников от службы в армии.

Как сообщили в администрации района, на совещании присутствовали главы сельских поселений и работники военно-учётных столов сёл.

На мероприятии были определены задачи по решению вышеуказанных проблем. Напомним, за уклонение от призыва на военную службу предусмотрена уголовная ответственность.