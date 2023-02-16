Благотворительность

В Назрановском районе Ингушетии собрали несколько тонн гумпомощи для пострадавших от землетрясений

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В Назрановском районе собрали всю гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии в Доме культуры в сельского поселения Экажево, укомплектовали и перевезли в город Сунжу на склад МЧС по Ингушетии для дальнейшей отправки в страны-получатели.

«Общими усилиями мы смогли собрать несколько тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений. Я от всей души хочу поблагодарить жителей Назрановского района, кто помог в этом богоугодном деле», — отметил глава района Амирхан Измайлов.

Напомним, по всей территории Назрановского района были открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии, где каждый желающий мог внести посильную лепту в общее богоугодное дело.

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