В Назрановском районе Ингушетии собрали несколько тонн гумпомощи для пострадавших от землетрясений

«Общими усилиями мы смогли собрать несколько тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений. Я от всей души хочу поблагодарить жителей Назрановского района, кто помог в этом богоугодном деле», — отметил глава района Амирхан Измайлов.

Напомним, по всей территории Назрановского района были открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии, где каждый желающий мог внести посильную лепту в общее богоугодное дело.