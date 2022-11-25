Концерт

В Назрановском районе Ингушетии состоится концерт ко Дню матери

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В Назрановском районном доме культуры 29 ноября состоится концерт, приуроченный ко Дню матери.

В концертной программе примут участие воспитанники кружка эстрадного вокала учреждения культуры, а также заслуженные артистки Ингушетии Заира Алхоева и Белла Базоркина. Кроме того, выступят талантливый исполнитель Зелимхан Барханоев и Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас».

Напомним, День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2022 году этот праздник выпадает на 27 число. День матери был официально учрежден Президентом России Ельциным в 1998 году.

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