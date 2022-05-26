В Назрановском районе Ингушетии усилили работу по участию в весенней призывной кампании

Глава администрации района Муса Муталиев поручил повысить контроль оповещения граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом.

«До призывников необходимо довести информацию о том, что участвовать в военной операции на Украине солдаты-срочники не будут. Мы должны провести воспитательную работу с призывниками и поговорить с их родителями», — подчеркнул Муталиев.

Отмечалось, что в случае отказа призывников от прохождения военной службы на них могут завести уголовные дела. Кроме того, призывники, которые проигнорировали подписанную повестку, могут оказаться в федеральном розыске.

По итогам совещания было решено усилить работу, связанную с весенней призывной кампанией, в том числе путем организации рейдов в сельских поселениях. Для этого были мобилизованы работники администрации района.

Так, в сельском поселении Кантышево совместными усилиями заместителя главы администрации Бекхана Гагиева, начальника управления по спорту района Магомеда Торшхоева, замглавы администрации села Руслана Картоева, начальника военно-учётного стола села Абукара Кодзоева с привлечением участкового уполномоченного Рукмана Гиреева был организован рейд по вручению призывникам повесток.

«С начала весенней кампании нами ведётся работа по вручению повесток призывникам. 230 повесток мы уже вручили. Есть юноши, которые по состоянию здоровья (инвалиды) не могут служить. Объясняем им, что все равно необходимо прийти на комиссию и засвидетельствовать свою инвалидность во избежание недопонимания. Есть юноши, которых нет дома, то есть они в отъезде. Вручаем повестки одному из родителей, а есть и те, которые не желают выходить к нам», — рассказал Абукар Кодзоев, начальник ВУС села.

Аналогичный рейд провели и в сельском поселении Долаково. Начальник отдела строительства администрации района Апти Котиков, глава администрации села Дауд Акиев, общественный деятель Ахмед Долгиев и начальник ВУС Мовлатгири Парижев обошли десятки дворов, где проживают призывники, вручили повестки и провели разъяснительные беседы.

Данная работа, по словам главы администрации Назрановского района, будет только усиливаться.

Напомним, из Ингушетии весной 2022 года в армию будут призваны 200 новобранцев 1995-2004 годов рождения. Количество такое же, как и в прошлом году.