В Назрановском районе Ингушетии установили численность избирателей

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ТИК Назрановского района установила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Назрановского района по состоянию на 1 января 2023 года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, сведения о численности избирателей, участников референдума собираются два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.

Они представляют собой данные об общем количестве граждан РФ, достигших 18 лет и зарегистрированных по месту жительства на территории Назрановского района. Напомним, осенью 2023 года предстоят выборы депутатов местного самоуправления.

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