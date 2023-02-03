В Назрановском районе Ингушетии установили численность избирателей

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, сведения о численности избирателей, участников референдума собираются два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.

Они представляют собой данные об общем количестве граждан РФ, достигших 18 лет и зарегистрированных по месту жительства на территории Назрановского района. Напомним, осенью 2023 года предстоят выборы депутатов местного самоуправления.