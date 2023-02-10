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В Назрановском районе Ингушетии ведут активную работу по уточнению границ избирательных участков

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Территориальная избирательная комиссия Назрановского района совместно с главами администраций муниципальных образований ведёт активную работу по уточнению границ избирательных участков.

Отмечается, что властями района проводится работа по тщательному анализу границ участков с использованием данных регистра избирателей и географических карт.

Как сообщила председатель ТИК Эсет Хаутиева, уточнение границ проводится в строгом соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Напомним, в сентябре текущего года предстоят выборы в представительные органы муниципальных образований республики.

 

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