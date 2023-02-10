В Назрановском районе Ингушетии ведут активную работу по уточнению границ избирательных участков
Территориальная избирательная комиссия Назрановского района совместно с главами администраций муниципальных образований ведёт активную работу по уточнению границ избирательных участков.
Отмечается, что властями района проводится работа по тщательному анализу границ участков с использованием данных регистра избирателей и географических карт.
Как сообщила председатель ТИК Эсет Хаутиева, уточнение границ проводится в строгом соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Напомним, в сентябре текущего года предстоят выборы в представительные органы муниципальных образований республики.