В Назрановском районе Ингушетии вручают повестки жителям сельских поселений призывного возраста

Сотрудники администрации Назрановского района посетили военный комиссариат республики, чтобы встретиться с начальником призывного отдела. В ходе встречи были рассмотрены отчеты и сведения, предоставленные администрациями сельских поселений, о ходе процесса весеннего призыва.

Затем рабочая группа провела мероприятия по контролю работы глав муниципальных образований по призыву и специалистов военно-учетных столов.