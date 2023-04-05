Призыв

В Назрановском районе Ингушетии вручают повестки жителям сельских поселений призывного возраста

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В Назрановском районе проходят мероприятия по вручению повесток жителям сельских поселений призывного возраста.

Сотрудники администрации Назрановского района посетили военный комиссариат республики, чтобы встретиться с начальником призывного отдела. В ходе встречи были рассмотрены отчеты и сведения, предоставленные администрациями сельских поселений, о ходе процесса весеннего призыва.

Затем рабочая группа провела мероприятия по контролю работы глав муниципальных образований по призыву и специалистов военно-учетных столов.

 

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