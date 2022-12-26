В Назрановском районе Ингушетии заявили о недопустимости роста цен на продукты в преддверии Нового года
Сотрудники отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации Назрановского района провели инспекционный выезд по магазинам сельских поселений.
В ходе мероприятий акцент был сделан на разъяснительной работе. Так, владельцам магазинов было заявлено о недопустимости роста цен на продукты питания в преддверии Нового года.
Как сообщили в администрации района, также сотрудники поинтересовались, будут ли организованы скидки в период праздников, и проверили наличие «корзины» для малоимущих.