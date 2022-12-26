В Назрановском районе Ингушетии заявили о недопустимости роста цен на продукты в преддверии Нового года

0

Сотрудники отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации Назрановского района провели инспекционный выезд по магазинам сельских поселений.

В ходе мероприятий акцент был сделан на разъяснительной работе. Так, владельцам магазинов было заявлено о недопустимости роста цен на продукты питания в преддверии Нового года.

Как сообщили в администрации района, также сотрудники поинтересовались, будут ли организованы скидки в период праздников, и проверили наличие «корзины» для малоимущих.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сельском поселении Долаково Ингушетии завершено строительство школы
Волонтеров Ингушетии приглашают к участию в экспедиции РГО «Тайны янтарного края»
В Сунже Ингушетии крупные магазины обязались не поднимать цены на продукты
Минприроды Ингушетии предостерегает жителей от незаконной рубки хвойных деревьев
В Карабулаке Ингушетии вручили призы за лучшее новогоднее оформление торговых объектов
Депутаты парламента Ингушетии подарили детям подарки в рамках акции «Ёлка желаний»
11 спортивным залам сел Пригородного района Минспорта Ингушетии передан инвентарь от спонсора
Ингушский тренер Руслан Чапанов удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры»
В Ингушетии прошел вечер памяти ингушской гармонистки Раи Евлоевой
В МВД по Ингушетии призвали покупать пиротехнику в специализированных магазинах
Спикер парламента Ингушетии исполнил мечту мальчика о велосипеде

Главное

Яндекс.Метрика

 