Юбилей

В Назрановском районе планируется провести комплекс мероприятий к юбилею Ингушетии

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В Назрановском районе планируется провести комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия республики, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.

Руководителем администрации Назрановского района Мусой Муталиевым были даны поручения главам сельских поселений еженедельно проводить субботники, размещать баннеры и растяжки, проводить профилактические беседы с владельцами торговых точек на предмет праздничного оформления фасадов зданий.

Директору районного дома культуры Тимуру Дзейтову дано поручение — организовать праздничное оформление прилегающих территорий и помещений, разместить баннеры и растяжки, организовать концертную программу, провести выставки, конкурсы и флешмобы. Начальнику управления физической культуры и спорта района Дауду Хашагульгову поручили организовать спортивные мероприятия, приуроченные к круглой дате. Главного редактора газеты «Наьсархо» Эсет Аушеву обязали на постоянной основе проводить информационную и просветительскую работу по празднованию дня рождения республики.

В программу мероприятий вошли выставки фотоматериалов, фестивали, праздничные программы и конкурсы мастеров живописи и прикладного искусства, экспозиции изобразительного и декоративно-прикладного искусства, детского творчества, национальных костюмов, в том числе передвижные в различных домах культуры района, а также творческие вечера и «круглые столы».

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом РФ был принят Закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».

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