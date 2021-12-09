В Назрановском районе прошел антинаркотический квест для школьников
Работники Дома культуры сельского поселения Али-Юрт провели с учащимися гимназии Назрановского района" антинаркотическую квест-игру «Не попадись на крючок», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Школьники активно включились в игру, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье и жизнь человека. Участники проявляли свою сообразительность, логику, наперебой делились своими впечатлениями с волонтерами — кураторами команд.
В заключение мероприятия художественный руководитель ДК Хяди Евлоева вместе с ребятами подвела итог, к чему приводят наркотики.