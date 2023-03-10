Профилактика наркомании

В Назрановском районе провели антинаркотическую акцию

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В сельском поселении Долаково сотрудники администрации Назрановского района провели со старшеклассниками школы — детского сада профилактическую беседу об угрозе распространения наркомании и других асоциальных явлений.

Спикеры акции указали на то, что негативная информация для подростков зачастую распространяется в социальных сетях. Было особо отмечено, что в последние годы в стране резко выросло количество привлечённых к административной и уголовной ответственности за посты и репосты в соцсетях. Причём речь идёт не только о штрафах и условных сроках, но и о реальном лишении свободы на 5 и более лет. Эксперты рассказали, как вести себя в социальных сетях, чтобы не оказаться под следствием и не попасть на крючок преступных интернет-сообществ.

Как сообщили в администрации Назрановского района, с учащимися поговорили также о пагубных привычках, таких как курение, пьянство, наркомания.

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