В НБ Ингушетии проходит книжная выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Вниманию читателей представлены книги из фонда библиотеки по истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции. Эти книги расскажут об опасных последствиях пагубных привычек, предупредят о том, что каждому надо ответственно относиться к своему здоровью.

Выставка оснащена яркими плакатами, содержащими важную информацию о смертельном вирусе, его признаках, путях передачи и профилактике.