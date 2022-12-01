Выставка

В НБ Ингушетии проходит книжная выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом

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В Национальной библиотеке Ингушетии открылась книжная выставка «Вместе против СПИДа», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря, сообщила пресс-служба учреждения.

Вниманию читателей представлены книги из фонда библиотеки по истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции. Эти книги расскажут об опасных последствиях пагубных привычек, предупредят о том, что каждому надо ответственно относиться к своему здоровью.

Выставка оснащена яркими плакатами, содержащими важную информацию о смертельном вирусе, его признаках, путях передачи и профилактике.

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