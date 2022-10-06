Национальная библиотека

В НБ Ингушетии проходит выставка «Битва за Кавказ: Малгобекская оборонительная операция»

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В Национальной библиотеке Ингушетии ко Дню памяти военных сражений на Кавказе в годы Великой Отечественной войны проходит книжно-документальная выставка «Битва за Кавказ: Малгобекская оборонительная операция», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены издания, рассказывающие о вкладе, который был внесен Малгобекской операцией в исход сражений на Северном Кавказе летом-осенью 1942 года.

«Это один из важнейших этапов Великой Отечественной войны, значение которого долгое время умалчивалось. Для Германии в плане продолжения и успешного завершения войны стоял вопрос овладения нефтяными ресурсами юга СССР. Территория Ингушетии, особенно ее северная часть, с точки зрения основной боевой задачи на лето-осень 1942 года представляла большой интерес по причине нахождения здесь одного из крупных и динамично развивающихся нефтяных месторождений», — рассказывают организаторы выставки.

Также вниманию читателей предложен библиографический указатель «Военная летопись Ингушетии», в котором представлен раздел «Под Малгобеком не отступили мы назад...», в нем собраны статьи на ингушском и русском языке из периодической российской и республиканской печати.

Напомним, 9 октября 1943 года победой Красной армии закончилось одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны — битва за Кавказ, сыгравшая важнейшую роль в победе над гитлеровской Германией и её союзниками.

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