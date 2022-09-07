В НБ Ингушетии проходит выставка к 120-летию со дня рождения ученого Мурата Базоркина

На выставке представлены следующие издания со статьями о Базоркине: Рамазан Цуров «Базоркины: время и судьбы» (Ростов-на-Дону, 2011); Ахмет Мальсагов «Генеалогия ингушских фамилий» (Нальчик, 2006); Муса Гешаев «Знаменитые ингуши» (Магас, 2006); Зейнеп Дзарахова «Ингушетия в веках» (Ростов-на-Дону, 2012) и др.

Также на выставке представлены указатель «Базоркин Мурад Муртузович — ингушский историк», выпущенный в 2005 году Национальной библиотекой в рамках проекта «Научная мысль Ингушетии», статьи из республиканских периодических изданий, посвященные юбиляру, и другие материалы, рассказывающие о нем.