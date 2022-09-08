Национальная библиотека

В НБ Ингушетии проходит выставка к Международному дню солидарности журналистов

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Их называют четвертой властью...», посвященная Международному дню солидарности журналистов, сообщила пресс-служба учреждения.

Дата для этого знаменательного дня — 8 сентября — была выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казнённом гестаповцами в этот день в 1943 году, и отмечается с 1958 года ежегодно. Этот день призван объединить журналистов, корреспондентов и репортёров всех стран мира.

На выставке представлены материалы из фонда национально-краеведческого отдела, книги, брошюры, библиографические указатели, периодические издания, освещающие историю становления и развития ингушской и северокавказской журналистики, рассказывающие о жизни и деятельности известных ингушских журналистов.

Вниманию читателей представлен сборник «Золотые перья «Сердало», изданный к 75-летию газеты «Сердало». В него вошли лучшие публикации журналистов, имевшие широкий общественный резонанс.

Об истории ингушской журналистики, о жизни и профессиональной деятельности ингушских журналистов Ю. К. Курскиева, Ю. Т. Чахкиева, С. А. Шадиева, М.-Б. Цицкиева, А.-Г. Угурчиева и многих других рассказывают справочно-библиографические указатели, выпущенные Национальной библиотекой в рамках собственного проекта «Журналисты РИ».

Также здесь предложена для знакомства книга «Айшет Дударова: жизнь и творчество», изданная в 2019 году, в которую вошли публицистические статьи талантливого журналиста, заслуженного деятеля культуры РИ А. Дударовой, а также другие книги.

Также история ингушской журналистики освещена публикациями из периодической печати, рассказывающими о деятельности Союза журналистов Ингушетии и об известных журналистах, публицистах, теле- и радиодикторах: Лидии Яндиевой, Хусейне Шадиеве, Рае Гайтукиевой, Мадине Оздоевой, Лилии Харсиевой и др.

«Приглашаем наших пользователей в библиотеку, чтобы познакомиться со всеми материалами выставки «Их называют четвертой властью...». Национальная библиотека Ингушетии поздравляет журналистов нашей республики с их профессиональным праздником! Мира, добра, успехов в работе, пусть не затупятся ваши перья и пусть они умножают все хорошее, что есть и вокруг нас, и в наших сердцах!» — сказано в релизе.

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