Выставка

В НБ Ингушетии проходит выставка ко Дню матери

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В Национальной библиотеке республики имени Джемалдина Яндиева открыта выставка, приуроченная ко Дню матери, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

«В читальном зале библиотеки развернута книжно-иллюстративная выставка, в ходе которой посетители смогут ознакомиться с разнообразными литературными произведениями именитых писателей и поэтов о наиболее значимом человеке в жизни каждого — о маме», — рассказал собеседник.

Напомним, что в России День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Учрежден он был в январе 1998 года, символом праздника выступает незабудка.

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