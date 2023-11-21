В НБ Ингушетии проходит выставка ко Дню матери

«В читальном зале библиотеки развернута книжно-иллюстративная выставка, в ходе которой посетители смогут ознакомиться с разнообразными литературными произведениями именитых писателей и поэтов о наиболее значимом человеке в жизни каждого — о маме», — рассказал собеседник.

Напомним, что в России День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Учрежден он был в январе 1998 года, символом праздника выступает незабудка.