В НБ Ингушетии проходит выставка, посвященная Дню народного единства

На выставке представлены книги, посвященные истории нашей страны: документальные издания, исторические романы, повести и рассказы.

Это книги из серии «Жизнь замечательных людей», «Школьная библиотека», энциклопедические издания и произведения известных авторов, таких как Л. Н. Толстого, И. И. Лажечникова, Э. Н. Зорина, С. Алексеева и других.

«Выставка познакомит читателей с выдающимися соотечественниками, великими полководцами, поможет вспоминать тех, кто создавал историю. Ждём всех желающих», — приглашают библиотекари.