Национальная библиотека

В НБ Ингушетии проходит выставка, посвященная Дню народного единства

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В Национальной библиотеке Ингушетии в преддверии Дня народного единства открылась книжная выставка «Едины мы, и в этом наша сила», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены книги, посвященные истории нашей страны: документальные издания, исторические романы, повести и рассказы.

Это книги из серии «Жизнь замечательных людей», «Школьная библиотека», энциклопедические издания и произведения известных авторов, таких как Л. Н. Толстого, И. И. Лажечникова, Э. Н. Зорина, С. Алексеева и других.

«Выставка познакомит читателей с выдающимися соотечественниками, великими полководцами, поможет вспоминать тех, кто создавал историю. Ждём всех желающих», — приглашают библиотекари.

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