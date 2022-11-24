В НБ Ингушетии прошел бенефис, посвященный творчеству поэта Джемалдина Яндиева

Бенефис литераторов Северного Кавказа проходит на платформе Webinar, организатор — Краснодарская краевая юношеская библиотека имени Ивана Вараввы при участии библиотек ЮФО и СКФО.

Председатель правления Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев в прямом эфире рассказал о творчестве Джемалдина Яндиева. Анализируя жизненный и творческий путь поэта, он прочел много стихотворений Яндиева, раскрывая через поэзию философию его творчества.

В программе мероприятия прошел показ фрагментов из литературно-музыкального спектакля, поставленного театрами Ингушетии к 100-летию Дж. Яндиева с участием ведущих актеров республики. Также состоялась презентация библиотечных сетевых проектов: народного марафона «Мой Джемалдин» и видеопроекта «Джемалдин Яндиев в воспоминаниях современников». Онлайн-диалог сопровождала выставка «Звени, моя песня», посвященная творчеству народного поэта.

Организаторы проекта от лица Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы поздравили Ингушетию с 30-летием образования республики и поблагодарили за теплую встречу.

К вебинару о творчестве Дж. Х. Яндиева подключились читатели библиотек Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.