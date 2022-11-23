В НБ Ингушетии прошло мероприятие к 100-летию со дня рождения ученого Юрия Кнорозова

В рамках юбилейного мероприятия состоялись открытие и библиографический обзор книжной выставки «Последний гений ХХ века: Юрий Кнорозов», а также был организован показ фильма «Юрий Кнорозов. Изменившие мир».

Участниками мероприятия стали школьники из пятой школы города Сунжи. После знакомства с выставкой и просмотра кинофильма ребят провели в хранилище отдела периодики НБРИ, где хранится немало наименований научно-познавательных изданий, которые помогут им расширить познания в истории, географии, археологии.

Уроженец Харьковской области, Ю. В. Кнорозов в 1939 году поступил на исторический факультет Харьковского государственного университета имени Горького, а с 1943 года продолжил учебу в МГУ. После окончания университета всерьез увлекся дешифровкой письма майя и, работая в Государственном музее этнографии народов СССР (г. Ленинград), занялся этой темой. Ученый разработал собственный метод дешифровки неизвестных систем письма, получивший в научном мире название «метод позиционной статистики». В 1955 году Кнорозов выступил в Москве с защитой своей диссертации по этой теме и получил сразу звание доктора исторических наук, минуя звание кандидата. Гениальное открытие стало научной и культурной сенсацией в стране и в мире, а Кнорозов был удостоен Государственной премии СССР. В 1990 г. президент Гватемалы вручил ему специальную Большую Золотую медаль, когда ученый впервые посетил земли майя. В 1995 г. в посольстве Мексики в Москве была вручена еще одна награда — серебряный орден Ацтекского Орла.

«О жизни и научной деятельности Ю. В. Кнорозова, чьи достижения внесли огромный вклад в развитие мировой науки, рассказывают материалы выставки, познакомиться с которыми мы приглашаем вас, дорогие пользователи», — приглашают библиотекари.