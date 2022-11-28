В НБ Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»

Участниками мероприятия стали учащиеся пятой школы города Сунжи.

Организатор и ведущая, заведующая отделом обслуживания читателей Елизавета Шадиева провела для школьников экскурсию по библиотеке, в ходе которой ребята ознакомились с работающими здесь выставками, а также с книжными новинками, поступившими недавно в библиотеку.

Затем вниманию юных посетителей был предложен просмотр ставшего уже знаменитым фильма режиссера Амура Амерханова «Сайти — сын Зоули», который дети смотрели затаив дыхание.

После просмотра для ребят провели библиографический обзор выставочной экспозиции изданий по истории, этнографии, культуре и обычаям ингушского народа. Также они смогли полистать новые детские журналы, поступившие в отдел периодики.