В НБ Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта «Культура для школьников» прошло комплексное мероприятие, сообщила пресс-служба учреждения.
Участниками мероприятия стали учащиеся пятой школы города Сунжи.
Организатор и ведущая, заведующая отделом обслуживания читателей Елизавета Шадиева провела для школьников экскурсию по библиотеке, в ходе которой ребята ознакомились с работающими здесь выставками, а также с книжными новинками, поступившими недавно в библиотеку.
Затем вниманию юных посетителей был предложен просмотр ставшего уже знаменитым фильма режиссера Амура Амерханова «Сайти — сын Зоули», который дети смотрели затаив дыхание.
После просмотра для ребят провели библиографический обзор выставочной экспозиции изданий по истории, этнографии, культуре и обычаям ингушского народа. Также они смогли полистать новые детские журналы, поступившие в отдел периодики.