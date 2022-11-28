Национальная библиотека

В НБ Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»

0

В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта «Культура для школьников» прошло комплексное мероприятие, сообщила пресс-служба учреждения.

Участниками мероприятия стали учащиеся пятой школы города Сунжи.

Организатор и ведущая, заведующая отделом обслуживания читателей Елизавета Шадиева провела для школьников экскурсию по библиотеке, в ходе которой ребята ознакомились с работающими здесь выставками, а также с книжными новинками, поступившими недавно в библиотеку.

Затем вниманию юных посетителей был предложен просмотр ставшего уже знаменитым фильма режиссера Амура Амерханова «Сайти — сын Зоули», который дети смотрели затаив дыхание.

После просмотра для ребят провели библиографический обзор выставочной экспозиции изданий по истории, этнографии, культуре и обычаям ингушского народа. Также они смогли полистать новые детские журналы, поступившие в отдел периодики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Депутат Госдумы Бекхан Барахоев провел «Разговор о важном» с ингушскими кадетами
В постпредстве Ингушетии в Москве для студентов московских вузов провели викторину
Администрация Малгобекского района предупреждает жителей сел об отключении света
В Ингушетии школьников 5-11 классов с ОВЗ обеспечат двухразовым горячим питанием
Глава Ингушетии сообщил о планах реконструировать горную дорогу для туристов
Жителей Ингушетии приглашают на мастер-класс Хасана Оздоева по изготовлению кожаных изделий
Центр культурного развития столицы Ингушетии приглашает на мастер-классы ремесленников
Борцы спортшколы села Долаково Ингушетии стали призерами турнира в Черкесске
Архив РДНТ Ингушетии пополнился новыми материалами о творческом пути Клавдии Евлоевой
В Минимущества Ингушетии обсудили выделение земельных участков семьям мобилизованных
Ингушские юнармейцы приняли участие в благотворительной акции в поддержку участников СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 