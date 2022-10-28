В НБ Ингушетии состоялась презентация книги Ашат Кодзоевой «Родина во мне»

Сборник стихов А. Кодзоевой «Родина во мне» («Даьхе — са дега чу») вышла отдельной книгой в числе первых четырех изданий этой серии, отобранных из произведений множества авторов от разных регионов России, принимавших в 2022 г. участие в проекте АСПИ. Сборник представляет собой двуязычное издание на русском и ингушском языках. Переводы на русский язык сделаны одним из лучших современных российских переводчиков, известным поэтом и прозаиком Валерием Латыниным, который стал участником презентации.

Читальный зал библиотеки едва вместил всех желающих приобщиться к высокой национальной поэзии и послушать виртуозные переводы, сделанные Латыниным. Во встрече приняли участие писатели и поэты, государственные деятели, студенты-филологи, кадеты Горского кадетского корпуса, педагоги, журналисты, деятели искусств республики. Также мероприятие посетил народный писатель Ингушетии Исса Кодзоев.

Мероприятие открыл вице-спикер парламента республики Руслан Паров, который подчеркнул значимость выхода в свет билингвального сборника ингушского национального автора в крупнейшем российском издательском проекте АСПИ, а также вручил Латынину почетную грамоту Народного собрания Ингушетии за вклад в развитие ингушской литературы и содействие ее продвижению в общероссийском литературном пространстве.

С докладом о поэтическом творчестве А. Кодзоевой выступил Хаваш Накастоев, как литературовед, редактор первого сборника поэтессы «Мелодия дождя», принявший большое участие в продвижении ее таланта.

Один из старейших ингушских писателей Исса Кодзоев поприветствовал В. А. Латынина на ингушской земле и обратился к Ашат с теплыми словами благодарности за сохранение богатства родного языка в ее стихах и пожелал новых высот в творчестве.

Особым украшением мероприятия стало параллельное прочтение отдельных стихов из книги «Родина — во мне» Валерием Латыниным и Ашат Кодзоевой на двух языках — русском и ингушском.

Кадеты Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева подготовили литературную композицию по стихам Кодзоевой. На двух языках продекламировала стихи из сборника заслуженная артистка Ингушетии телеведущая Дугурхан Кодзоева.

Ведущая мероприятия Лидия Мальсагова, заместитель директора НБРИ, прочла фрагмент из произведения В. А. Латынина, где содержится описание личной библиотеки автора, отметив, что такое глубокое знание российской и мировой литературы и культуры в сочетании с его биографией дают понимание того, как могут быть созданы такие высокохудожественные переводы.

Директор библиотеки Радима Газдиева выразила глубокую благодарность Валерию Латынину за поддержку ингушского писательского сообщества и лично Ашат Кодзоевой, являющейся сотрудником НБРИ и участником библиотечного проекта «Библиотека поэзии», в котором издано два поэтических сборника А. Кодзоевой, и вручила гостю памятный подарок.

Неформальное общение продолжилось за дружеским чаепитием.