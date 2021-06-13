В небе над столицей Ингушетии паралетист развернул российский триколор

Паратрайк с российским флагом совершил несколько кругов вокруг 100-метровой башни Согласия — одним из символов ингушского народа. На высоте сооружения — мемориального комплекса, построенного по примеру жилищ, которые возводили в горных районах республики предки ингушей, паралетиста встречали юнармейцы.

«Молодые люди с флагами в руках разместились на балконе башни и махали триколорами в знак приветствия параплана. Все это происходило на глазах у жителей столицы, которые с интересом наблюдали за происходящим. Таким креативным способом мы решили поздравить земляков и всех граждан страны с великим праздником — Днем России», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Мадина Богатырева.

Старт полету был дан в 15:30 с вышки в районе Мемориала памяти и славы в городе Назрани, затем аэрошют пролетел вдоль ФАД «Кавказ» и направился к центральной площади Магаса. Совершив несколько виражей над площадью и башней Согласия, параплан направился в сторону городского парка культуры и отдыха и около 16:00 часов успешно приземлился.

«Увидеть полет параплана с государственным флагом России жители могли из окон своих домов или, прогуливаясь по центральным улицам города. Видео полета будет размещено в социальных сетях. Поздравляем наших соотечественников с Днем России и желаем всем сердцем, всей душой любить свою Родину. Пусть каждый день начинается с чего-то доброго и радостного, пусть каждый год для народа, для всей дружной страны будет плодотворным и успешным», — подчеркнула Богатырева.