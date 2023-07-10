В незаконном хранении пистолета и патронов обвиняется житель Ингушетии
В незаконном хранении оружия и боеприпасов обвиняется 25-летний житель города Малгобека Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Отмечается, что мужчина хранил по месту своего жительства пистолет конструкции Макарова и 7 патронов к нему, которые были обнаружены и изъяты правоохранителями в мае этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Малгобекский городской суд.