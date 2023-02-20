Мошенничество

В незаконном получении более 3 млн рублей выплат обвиняется жительница Ингушетии 

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54-летняя жительница республики обвиняется в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как отмечается, в 2009 году злоумышленница представила в региональное отделение ФСС России фиктивные документы о якобы произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении увечья. На этом основании женщина в течение 11 лет незаконно получала страховые выплаты, всего более 3,3 млн рублей.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд, заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного государству ущерба.

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