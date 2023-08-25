В незаконном получении жилья по госпрограмме обвиняется житель Ингушетии
Жителя региона будут судить за незаконное получение жилья в рамках госпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«Мужчина в обоснование своих прав на улучшение жилищных условий представил в администрацию Малгобека поддельный договор купли-продажи», — рассказал собеседник.
По его словам, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество).
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.