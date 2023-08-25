В незаконном получении жилья по госпрограмме обвиняется житель Ингушетии

«Мужчина в обоснование своих прав на улучшение жилищных условий представил в администрацию Малгобека поддельный договор купли-продажи», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество).

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.