В НИИ Ингушетии провели семинар к 80-летию победы в битве за Кавказ

Гостями мероприятия, которое было организовано отделом истории Ингушетии, стали Магомед Сагов — директор музея краеведения имени Тугана Мальсагова, его заместитель Заретхан Плиева, руководитель музея боевой и трудовой славы города Малгобек Заурбек Албогачиев, а также Беслан Дзейтов — руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России».

По словам собеседника издания, собравшиеся почерпнули для себя много новой информации о том, какое значение имел битва за Кавказ в контексте всей Великой Отечественной войны, об участии ингушей в этом сражении. Соответственно речь шла о Малгобекской оборонительной операции, оказавшей решающее влияние на исход всей военной кампании на юге России в годы ВОВ.

Напомним, что 8 и 9 октября на территории Мемориала памяти и славы в Назрани и в городе воинской славы Малгобеке было развернуто самое большое в мире Знамя Победы.

Битва за Кавказ была одной из самых продолжительных во Второй мировой войне. Она длилась 442 дня, с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Эта битва была критически важной для СССР, и именно на подступах к ингушскому Малгобеку были оставлены фашисты, которые так и не смогли, завладев им, продвинуться дальше к столь необходимой им грозненской и бакинской нефти.

Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени выдающегося этнографа Чаха Ахриева был открыт после образования республики в 1993 году и в текущем году празднует 30-летний юбилей.