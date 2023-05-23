Конференция

В НИИ Ингушетии состоялась конференция к 100-летию ингушской письменности

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Участники конференции «Роль государственной политики в создании ингушской письменности»

В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Роль государственной политики в создании ингушской письменности».

Как сообщили в пресс-службе НИИ, научное мероприятие с международным участием было посвящено 100-летию ингушской письменности и газеты «Сердало» («Свет»). Это — одно из самых старинных печатных изданий на Северном Кавказе по праву называют общенациональной газетой.

«Создание ингушской письменности послужило мощным фактором интеграции общества в российское общественно-политическое, социально-правовое и культурное пространство. В связи с этим важно проследить время и обстоятельства появления письменности, а также влияние данного процесса на историческое и культурное развитие ингушского народа», — отмечается в релизе.

Работа конференции открылась приветственным словом к гостям и участникам форума заслуженного деятеля науки республики, директора Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, доктора филологических наук, профессора Нины Барахоевой.

На конференцию было заявлено 46 научных докладов по четырем направлениям, из зарубежья и различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана, Волгограда, Майкопа и Пятигорска.

По материалам мероприятия планируется издание сборника статей, который будет размещен в Российской наукометрической базе данных — РИНЦ.

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