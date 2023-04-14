ДТП

В ночном ДТП на трассе «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека

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В Ингушетии водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ДТП произошло около 2-х часов ночи 14 апреля на 580 км ФАД Р-217 «Кавказ» в районе кирпичного завода сельского поселения Яндаре Назрановского района.

В аварии пострадали два человека, которые на попутном транспорте были доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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