В ночном ДТП на трассе «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека
В Ингушетии водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
ДТП произошло около 2-х часов ночи 14 апреля на 580 км ФАД Р-217 «Кавказ» в районе кирпичного завода сельского поселения Яндаре Назрановского района.
В аварии пострадали два человека, которые на попутном транспорте были доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.