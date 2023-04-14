В ночном ДТП на трассе «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека

ДТП произошло около 2-х часов ночи 14 апреля на 580 км ФАД Р-217 «Кавказ» в районе кирпичного завода сельского поселения Яндаре Назрановского района.

В аварии пострадали два человека, которые на попутном транспорте были доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.