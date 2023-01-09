МЧС

В новогодние выходные в Ингушетии огнеборцы три раза привлекались к тушению пожаров

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В период с 31 декабря по 9 января пожарно-спасательные подразделения Ингушетии три раза привлекались к тушению пожаров.

В МЧС по региону сообщили, что в целях предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей на пожарах сотрудниками чрезвычайного ведомства проводились с жителями региона разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 180 человек.

Главное управление МЧС России по республике призвало жителей региона не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра.

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