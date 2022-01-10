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В новогодние выходные в оперативный штаб поступило 42 обращения от жителей Ингушетии

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С 31 декабря 2021 года по 9 января текущего года в оперативный штаб при правительстве Ингушетии поступило 42 обращения от жителей республики.

Из них жалобы по отсутствию подачи воды — 28, газа — 3 и электричества — 11. Наибольшее количество сбоев произошло в Назрановском районе — 13, в городе Карабулаке — 10 случаев, по 6 инцидентов в городах Малгобеке и Сунже, четыре в Малгобеском районе и по одному в Магасе и Назрани.

Основной причиной перебоев в электроснабжении явились аварийные ситуации на сетях и выход из строя оборудования, а также плановые ремонтные работы ресурсоснабжающей организации.

Аварийные ситуации в сфере газоснабжения произошли из-за наезда автомобиля на газопровод в сельском поселении Кантышево Назрановского района, а также отказа в работе пунктов редуцирования газа. Основанием для отключения водоснабжения явились прорывы водопроводов.

По данным оперативного штаба значительный процент инцидентов зафиксировано на сетях, находящихся на балансе администраций муниципалитетов, вследствие их сильного износа, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в рамках мероприятий функционирования штаба, его участниками координировалась работа по оперативному взаимодействию между ресурсоснабжающими организациями и представителями муниципальной власти, устранению неисправностей оборудования и ликвидации аварий.

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