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В новом микрорайоне Карабулака Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест

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В первом микрорайоне Карабулака продолжается строительство школы на 720 мест в рамках реализации национального проекта «Образование».

В настоящее время на объекте в основном проводятся монолитные работы. Представитель подрядной организации — ООО «Балторг» — отметил, что строительство ведётся в соответствии с установленным графиком, недостатка в технике и материалах нет.

Согласно типовому проекту в трёхэтажном здании будут располагаться актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. Из 29 учебных аудиторий 8 — начальные, 4 предназначены для занятий иностранными языками.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, сроки строительства школы — июль 2021 г. — декабрь 2022 г.

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