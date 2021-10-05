В новом микрорайоне Карабулака Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест
В первом микрорайоне Карабулака продолжается строительство школы на 720 мест в рамках реализации национального проекта «Образование».
В настоящее время на объекте в основном проводятся монолитные работы. Представитель подрядной организации — ООО «Балторг» — отметил, что строительство ведётся в соответствии с установленным графиком, недостатка в технике и материалах нет.
Согласно типовому проекту в трёхэтажном здании будут располагаться актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. Из 29 учебных аудиторий 8 — начальные, 4 предназначены для занятий иностранными языками.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, сроки строительства школы — июль 2021 г. — декабрь 2022 г.