В новом микрорайоне Карабулака начато строительство школы на 720 мест

«Объект строится в новом микрорайоне города в рамках нацпроекта «Образование». Его заказчиком является Минстрой Ингушетии, подрядная организация — ООО «ТЦ Балторг». Завершить все работу строители должны к декабрю следующего года», — сказал представитель мэрии.

По его словам, согласно проекту в трёхэтажном здании имеется актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 29 учебных классов, из них 8 — начальные классы и 4 класса предназначены для занятий иностранными языками. Территория школы представляет собой систему открытых площадок, разделённых по видам деятельности и возрастной принадлежности. Так, зона отдыха включает в себя площадки для отдыха учеников и подвижных игр школьников.