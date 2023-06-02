Доклад

В новом выпуске доклада Банка России — о главных тенденциях развития регионов ЮФО и СКФО

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Об экономической ситуации в регионах Юга и Северного Кавказа — в докладе Банка России, сообщает пресс-служба отделения-НБ Ингушетии.

Как изменилась потребительская активность на юге страны в условиях растущего турпотока в апреле-мае текущего года? Что дает сельскому хозяйству реализация программ инвестиционного кредитования? За счет чего продолжился рост поставок через южные порты и что поддерживало выпуск в машиностроении? Подробнее о главных тенденциях развития регионов ЮФО и СКФО в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», отмечается в релизе

«Региональная экономика» — это аналитический доклад, в основе которого лежит официальная статистика, мнения и оценки бизнеса и аналитиков, а также опросы около 14 тыс. нефинансовых предприятий страны, четвертая часть из них — из ЮФО и СКФО. В том числе эти данные руководство Банка России учитывает при принятии решений по ключевой ставке. Более подробно с докладом можно ознакомиться на сайте Банка России.

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