Нацпроекты

В новостройках Карабулака построят ещё один детсад до конца года

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В Карабулаке в 2021 году введут в эксплуатацию новое здание дошкольного учреждения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Детский сад на 220 малышей построят в Карабулаке благодаря реализации в республике национального проекта «Демография» по заказу Минстроя Ингушетии», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на возведение объекта образования в районе новостроек затратят порядка 143 млн руб. Строители построили основной корпус здания, завершили кровельные работы, частично установили стеклопакеты.

Сейчас рабочие заняты внутренними отделочными работами, планировкой прилегающей территории и благоустройством. На данный момент объект готов на 42%. Строительство детского сада завершится до конца года.

По данным министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой, показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в регионе увеличился с 49% до 82% за полтора года (с января 2020 года по настоящее время). Такого результата удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию в регионе 18 детсадов в рамках нацпроекта «Демография» и федеральных программ.

Еще пять детских садов планируется открыть в Ингушетии до конца текущего года. В дошкольных учреждениях, расположенных в сельских поселениях Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши и Средние Ачалуки, будет дополнительно открыто 340 ясельных мест.

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