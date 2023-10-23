В новой школе на 540 мест в селении Троицкое начаты отделочные работы

«Строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование». На данный момент осуществляются внутренние отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория, укладывается асфальт, а также устанавливаются спортплощадки», — сообщает собеседник издания.

Подрядчиком выступила организация ООО «Евростройсервис-2010».

Напомним, что национальный проект «Образование» реализуется на территории республики с 2019 года.