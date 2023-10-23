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В новой школе на 540 мест в селении Троицкое начаты отделочные работы

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В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии продолжается строительство новой школы на 540 мест, в здании уже начаты работы по внутренней отделке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.

«Строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование». На данный момент осуществляются внутренние отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория, укладывается асфальт, а также устанавливаются спортплощадки», — сообщает собеседник издания.

Подрядчиком выступила организация ООО «Евростройсервис-2010».

Напомним, что национальный проект «Образование» реализуется на территории республики с 2019 года.

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