Следком

В новых регионах создаются управления Следственного комитета России

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СК России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов страны, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

В настоящее время в связи с состоявшимся волеизъявлением граждан республик и областей Украины о вхождении в состав России на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет формирование органов Следственного комитета со статусом следственных управлений по субъектам России, говорится в релизе.

Отмечается, что с учетом действующего законодательства и переходных положений производится комплектование личного состава.

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