В новых регионах создаются управления Следственного комитета России

В настоящее время в связи с состоявшимся волеизъявлением граждан республик и областей Украины о вхождении в состав России на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет формирование органов Следственного комитета со статусом следственных управлений по субъектам России, говорится в релизе.

Отмечается, что с учетом действующего законодательства и переходных положений производится комплектование личного состава.