В НС Ингушетии внесен проект закона об оказании мобилизованным и членам их семей бесплатной юридической помощи

Как сообщили в аппарате УПЧ, законопроектом предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи путем внесения изменения в статью вторую Закона региона от 6 июня 2013 года «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Республики Ингушетия», включив в него граждан, призванных на военную службу по мобилизации и их семей (детей, родителей), а также членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, в случаях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве.

Предусматривается, что юридическая помощь будет оказываться участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в том числе адвокатами, в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.