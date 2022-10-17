В обновленном после ремонта Доме-музее ингушского скульптора Мамилова прошла экскурсия для школьников

0

Дом-музей скульптора Руслана Мамилова посетили подопечные Эсет Цицкиевой из Центра творчества детей и юношества Джейрахского района, сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, филиалом которого является данное музейное пространство.

Экскурсовод Айшат Хабриева рассказала юным гостям о жизни и творчестве первого ингушского скульптора, историю возникновения дома-музея, а также ответила на все интересующие ребят вопросы.

«Дети, несомненно, были вовлечены в экскурсию, а те из них, которые посещали музей до ремонта, увидели заметную разницу, чем были приятно удивлены», — отметила Эсет Цицкиева.

Также, по ее словам, школьникам понравилась новая беседка, установленная во дворе дома-музея, где ребята в теплой дружеской компании за чашкой чая подвели итоги познавательной экскурсии.

Напоминаем, что Дом-музей скульптора Мамилова Р. И. находится по адресу: с. п. Джейрах, ул. Льянова, 37а. Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья. Для посещения музея в выходные дни обращаться по телефонам: 8-928-096-56-19, 8-928-748-12-41, 8-928-741-57-70.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители Ингушского госуниверситета приняли участие в фестивале науки «Включай ЭКОлогику!»
Житель Ингушетии получил тяжелое ранение в результате нападения неизвестных
Власти Ингушетии закупили 1,5 тыс. тонн семян озимой пшеницы под урожай 2023 года
Мастерская «Истинг» Дома народного творчества Ингушетии приняла новых учениц
Ингушский спортсмен Азраил Плиев стал первым на первенстве Москвы по тяжелой атлетике
Три министерства в Ингушетии на 100% исполнили бюджет по нацпроектам
В Ингушетии успешно стартовал отопительный сезон
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Тою Кантышеву
Роспотребнадзор по Ингушетии проверил объекты общественного питания социальных учреждений
Калиматов утвердил в должности главы Минпромсвязи Ингушетии Бадму Дорджиева
В городской детской поликлинике Назрани Ингушетии начался капитальный ремонт

Главное

Яндекс.Метрика

 