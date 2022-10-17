В обновленном после ремонта Доме-музее ингушского скульптора Мамилова прошла экскурсия для школьников

Экскурсовод Айшат Хабриева рассказала юным гостям о жизни и творчестве первого ингушского скульптора, историю возникновения дома-музея, а также ответила на все интересующие ребят вопросы.

«Дети, несомненно, были вовлечены в экскурсию, а те из них, которые посещали музей до ремонта, увидели заметную разницу, чем были приятно удивлены», — отметила Эсет Цицкиева.

Также, по ее словам, школьникам понравилась новая беседка, установленная во дворе дома-музея, где ребята в теплой дружеской компании за чашкой чая подвели итоги познавательной экскурсии.

Напоминаем, что Дом-музей скульптора Мамилова Р. И. находится по адресу: с. п. Джейрах, ул. Льянова, 37а. Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья. Для посещения музея в выходные дни обращаться по телефонам: 8-928-096-56-19, 8-928-748-12-41, 8-928-741-57-70.