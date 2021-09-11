Искусство

В образцовом ансамбле «Сийг» ведется набор танцоров в старший состав коллектива

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В образцовом хореографическом ансамбле «Сийг» создан старший состав коллектива, куда ведется набор девушек и юношей от 15 до 25 лет с опытом в хореографическом искусстве, сообщил газете «Ингушетия» художественный руководитель, член международного совета по танцу ЮНЕСКО Магомед Имагожев.

Как рассказал руководитель ансамбля, «Сийг» создан 19 октября 2014 года на базе Дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района. За столь короткое время он прошел путь от самодеятельного коллектива до одного из лучших ансамблей Ингушетии. «Сийг» становился лауреатом, победителем и обладателем Гран-при многих республиканских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. За все эти достижения ансамбль недавно удостоен звания «образцовый коллектив».

«Чтобы привлечь внимание молодежи к хореографическому и национальному искусству, в образцовом ансамбле «Сийг» создан старший состав, который будет представлять родной край на всевозможных форумах и фестивалях», — рассказал Имагожев.

Для записи в ансамбль следует обращаться по телефону +7-928-748-76-71 или в ДК с. п. Троицкое.

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