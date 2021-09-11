В образцовом ансамбле «Сийг» ведется набор танцоров в старший состав коллектива

Как рассказал руководитель ансамбля, «Сийг» создан 19 октября 2014 года на базе Дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района. За столь короткое время он прошел путь от самодеятельного коллектива до одного из лучших ансамблей Ингушетии. «Сийг» становился лауреатом, победителем и обладателем Гран-при многих республиканских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. За все эти достижения ансамбль недавно удостоен звания «образцовый коллектив».

«Чтобы привлечь внимание молодежи к хореографическому и национальному искусству, в образцовом ансамбле «Сийг» создан старший состав, который будет представлять родной край на всевозможных форумах и фестивалях», — рассказал Имагожев.

Для записи в ансамбль следует обращаться по телефону +7-928-748-76-71 или в ДК с. п. Троицкое.