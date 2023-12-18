Здоровье

В образовательных учреждениях Ингушетии проводится «Неделя здорового питания»

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В целях популяризации правильного питания, здорового образа жизни среди обучающихся и родителей, согласно протоколу заседания оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации, в школах и садах республики продолжают проводить «недели здорового питания».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, в очередной раз подобные мероприятия прошли среди учащихся младших классов школы № 3 с. п. Нестеровское Сунженского района.

Отмечается, что для учеников первых и вторых классов провели классные часы и беседы с медицинским работником на тему «Правильное питание». В частности, дети изучили пирамиду питания, усвоили информацию о правилах гигиены, вредных и полезных продуктах. Учителя раздали школьникам памятки, которые в дальнейшем станут для них шпаргалкой в мире правильного питания. А в завершение цикла мероприятий школьники выбрали победителя конкурса рисунков «Что полезно, а что нет».

Кроме того, третьеклассники были вовлечены в увлекательный квест «Здоровое питание», в рамках которого дети собирали пословицы, отгадывали ребусы и получали за это призы. С учащимися четвертых классов преподаватели провели экскурсию в продуктовый магазин, где научили их выбирать правильные продукты.

«Помимо проведенных классных часов, мероприятий и викторин в рамках недели прошла проверка родительским контролем. В ходе надзорных мероприятий родители проверили соответствие реализуемых блюд утверждённому меню, сервировку стола, места мытья рук и посуды», — отметили специалисты образовательного ведомства региона.

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