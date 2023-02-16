В Общественной палате Ингушетии обсудили профилактику полиомиелита

Также на мероприятии была затронута проблема организации вакцинопрофилактики на территории региона. Участники слушаний особо подчеркнули важность своевременного охвата детей прививками от опасного недуга.

По словам главного врача городской детской поликлиники Назрани Хадишат Нальгиевой, в республике сложилась неблагополучная ситуация с заболеваемостью полиомиелитом.

«Она сложилась не сегодня, а формировалась в течение нескольких лет, по моему мнению, потому что люди перестали прививать своих детей. После введения обязательного согласия родителей на прививку ребёнка, появления массовой антипрививочной пропаганды, распространения всевозможных страшилок о так называемой спецвакцинации и т. д. сформировался целый пласт непривитых детей в республике», — отметила Нальгиева.

Как отметили медики, в регионе зафиксировано 4 случая полиомиелита. Заболевшие контактировали с носителями полиовируса. Этих детей не показывают общественности, потому что не имеют права предъявлять их без согласия родителей. Также есть аналогичные случаи в некоторых соседних северокавказских республиках. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать не менее 95% детей.

Председатель Общественной палаты республики Ляйла Амерханова подчеркнула, что с целью поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета к полиовирусу и предотвращения его распространения всем необходимо вакцинировать своих детей и довести эту информацию до членов общественных организаций и родственников. Всё ещё имеются родители, которые отказываются вакцинировать своих детей. В свою очередь Амерханова отметила, что с родителями, которые отказываются вакцинировать своих детей, необходимо провести индивидуальную разъяснительную работу.

Напомним, 10 февраля состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве РИ под председательством заместителя вице-премьера — министра образования и науки региона Эсет Боковой. На заседании были рассмотрены актуальные для республики вопросы подготовки к проведению двухтуровой дополнительной иммунизации против полиомиелита среди детского населения Ингушетии (первый тур — с 27 февраля по 5 марта, второй тур — с 3 по 9 апреля).