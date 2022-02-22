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В Общественной палате считают, что дети беженцев должны продолжить учебу в России

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Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает, что школьники из Донбасса должны продолжить учебу в России.

Он отметил, что дети — смысл жизни каждого человека, школьники из ЛДНР нуждаются в поддержке.

«Дети из Донецкой и Луганской народных республик должны продолжать свою учебу в России», — сказал Пожигайло.

Тем временем, в Ростовскую область приехали представители «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» и добровольцы движения «Мы вместе», а также Молодежка ОНФ и волонтеры для оказания посильной помощи при размещении беженцев из ЛДНР.

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