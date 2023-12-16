В обучающем семинаре приняли участие представители Ингушского филиала фонда «Защитники Отечества»

Значимое мероприятие прошло с участием первого заместителя руководителя администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что фонду необходимы дополнительные возможности, чтобы ветераны и родные погибших получали всю необходимую помощь и поддержку как можно быстрее. Тем самым он поддержал заявление Президента России во время прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря. Владимир Путин отметил, что полномочия учредителей в сфере контроля по распределению бюджета должны быть расширены — это поможет сделать работу Государственного фонда более точной и эффективной

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил Анну Цивилеву за продуктивную работу, проводимую в регионах, а также за оценку деятельности ингушского филиала, сотрудники которого были награждены.

«Хочу отметить, что нам удалось выстроить системную работу в региональном фонде «Защитники Отечества» — адресно помогать каждому ветерану СВО и семьям погибших бойцов, быть неравнодушными к их проблемам, к их запросам», — подчеркнул он.

Глава добавил, что воины из Ингушетии в зоне СВО проявляют мужество и героизм, выполняя свои боевые задачи. Троим из них присвоено высокое звание Героя России: Адаму Хамхоеву, Мустафе Бокову (посмертно) и подполковнику-артиллеристу Султану Хашагульгову.

Напомним, в августе руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила Ингушетию с рабочим визитом. Вместе с руководителем субъекта она проверила работу филиала фонда в Назрани, открытого 31 мая этого года.

Гостья региона высоко оценила работу коллектива филиала, поддержала республиканские программы помощи защитникам Отечества, отметив, что «приятно наблюдать, что с нашими подопечными работают настоящие профессионалы, которые могут найти подход к любой жизненной ситуации и одинаково внимательно относятся как к ветеранам СВО, так и к их родным».

В рамках рабочей поездки в республику Анна Цивилева также провела совещание с региональными филиалами в режиме видеосвязи.